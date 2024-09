Marc Márquez ha vuelto a asombrar al mundo de las motos. El de Cervera ha protagonizado una salida espectacular en la 'sprint' del Gran Premio de Indonesia. Salía duodécimo y en la primera curva había conseguido remontar hasta el quinto lugar. Llegó a ponerse segundo pero un adelantamiento de Enea Bastianini en las últimas vueltas le ha relegado al tercer lugar.

A pesar de esta espectacular remontada, Márquez saldrá desde la duodécima posición en la carrera de este domingo, muy por detrás de sus principales competidores, Jorge Martín, el propio Bastianini y de 'Pecco' Bagnaia que se ha llevado la victoria en la 'sprint'.

Marc ha analizado la salida en los micrófonos de 'DAZN': "La salida ha sido instinto, no puedes planear nada porque la primera vuelta es improvisar. No fallar era los más difícil pero se han ido abriendo los huecos y he conseguido ganar muchas posiciones pero mañana si quedamos entre quinta y séptima posición, sería un objetivo real".

A pesar de haber firmado una gran carrera, Márquez no ha tenido una mañana fácil. El español se ha caído en la Q2 dos veces en menos de diez minutos obligándole a salir desde tan atrás en la prueba al 'sprint'.

Jorge Martín, al suelo y el mundial se calienta

Jorge Martín tampoco ha tenido una mañana fácil. El de Pramac se ha ido al suelo cuando rodaba primero en la 'sprint'. Con la victoria de Bagnaia, la distancia entre ambos en el mundial se ve reducida a la mitad y aunque Martín sigue siendo primero, solo doce puntos le separan del italiano.