Marc Márquez se viste con piel de cordero: "El campeonato es superlargo, pero..."

El vigente campeón del mundo de MotoGP reconoce que aún no está "al 100%", pero afirma que si corre "es para luchar".

Tras el Gran Premio de Hungría y antes de que MotoGP retome la acción en República Checa después de una semana de descanso, Marc Márquez está a 72 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi.

Aún hay más de 500 puntos en juego y de obrar la remontada, sería la mayor en la historia de la categoría reina.

El ilerdense sabe que es un reto mayúsculo para el que, según él, de momento no está preparado: "El campeonato es superlargo, pero no estamos en el momento, no estamos en esa forma... sinceramente no siento que esté listo para luchar".

"Todavía necesito alcanzar mi nuevo 100%. No diré mi 100%, pero necesito llegar a mi nuevo 100%, y a partir de ahí lo entenderé", ha explicado en declaraciones recogidas en la web de MotoGP.

Eso sí, no sigue pilotando para entretenerse: "Por supuesto, me conocéis: si estoy aquí, es para luchar: cada carrera, cada entrenamiento... y disfrutar".