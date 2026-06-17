Un expiloto descarta la continuidad de Marc Márquez en MotoGP 2027: "No se hará más daño"

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

Jaime Alguersuari prevé que el vigente campeón del mundo se retire a final de temporada, ya que en caso de seguir "solo tiene que perder".

La continuidad de Marc Márquez en MotoGP sigue sin concretarse. El vigente campeón deberá decidir en los próximos meses si seguirá corriendo en la categoría reina o si cuelga el mono tras una exitosa carrera. El desenlace de esta temporada lo decidirá todo, aunque un expiloto tiene claro qué hará.

"Marc no creo que se quede en el 2027, no se hará más daño. Tendrá 34 años, sentido común. Está hasta aquí. Y además, solo tiene que perder, no tiene nada que ganar", comenta Jaime Alguersuari, expiloto español, en el podcast 'Fast and Curius'.

De esta forma, Alguersuari prevé que Marc dejará de correr este año, aunque en caso de quedarse, pronostica una guerra contra Pedro Acosta. "Y si se queda Marc, van a tener la misma moto y lo único que harían es hacerse daño permanentemente, uno contra el otro. Porque Pedro tiene el mismo instinto de Marc", añade.

A pesar de su posible retirada, el expiloto ve un brillante futuro para el motociclismo español. "Marc cierra ese círculo y viene Pedro Acosta, viene Máximo Quiles, y algunos más de los que quieren ser como Pedro", asegura.

Por último, Alguersuari ha comparado la leyenda de Marc Márquez con la de otro ídolo español del motociclismo: Ángel Nieto. "Los que se hagan mayores conmigo sabrán que de Nieto a Márquez fue, y ha sido lo mejor, lo que ha construido todo. Y lo que va a venir va a ser bueno, pero no será lo mismo", concluye.

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