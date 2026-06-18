"Déjame una oportunidad más": la petición de Marc Márquez a su hombre de confianza en Hungría

José Luis Martínez, sparring del vigente campeón del mundo, ha desvelado la conversación que tuvo con él previa a su triunfo en Balaton Park, en la que le pidió "una bala más".

Marc Márquez está eufórico. El vigente campeón del mundo ha vuelto a sonreír tras proclamarse campeón del GP de Hungría por partida doble, después de atravesar un comienzo de mundial plagado de caídas y lesiones que han lastrado su rendimiento.

Con su primera victoria en MotoGP 2026, el ilerdense llega a República Checa con el objetivo de repetir resultado, en un trazado muy favorecedor para él. Más allá de la carrera de este domingo 21 de junio en el Circuito de Brno, un hombre de confianza ha desvelado cómo se gestó el triunfo de Marc en Balaton Park.

"El jueves estaba en el hielo y le dije: 'Cuando quieras hacemos la maleta y nos vamos'. Pero nada, él volvió a decir: 'Déjame una oportunidad más. Déjame una bala más'. Tres días después de aquella conversación, la pole y 37 puntos, un fin de semana perfecto", ha confesado José Luis Martínez, sparring de Márquez, sobre una charla previa al fin de semana que tuvo con él.

En concreto, Martínez es uno de los hombres detrás de la figura de Márquez que lo acompañan en su día a día, y ha revelado cómo es la mentalidad del eneacampeón del mundo durante el campeonato. "Está muy contento porque lo del nervio radial ha desaparecido prácticamente, pero luego tiene todo lo demás. Un brazo normal en dos meses estaría bien y este brazo no se sabe", añade acerca de las lesiones de Marc.

De cara a República Checa, José Luis solo espera que Marc pilote con confianza en sí mismo y "una sonrisa debajo del casco", para poder lograr lo mismo que en Hungría. "Está disfrutando del camino, de la recuperación, y ese clic fue después de Austin. Y eso para mí, con el corazón en la mano, es mucho más importante que el décimo", concluye Martínez.