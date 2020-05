Carlos Sainz y Ferrari. Una relación que podría hacerse realidad en el futuro. Karun Chandhok, expiloto de Fórmula 1, apuesta por la llegada del español a la 'Scuderia' en el año 2022.

El indio cree que Sebastian Vettel, con contrato hasta 2021, renovará un año más y después abandonará Maranello. "Si me pidieras que apostara, diría que probablemente Ferrari mantendrá a Sebastian para 2021", indica en 'Sky Alemania'.

"Luego creo que optarán por Carlos Sainz para 2022", afirma. Lo cierto es que Sainz está en los quinielas de los candidatos junto a Daniel Ricciardo y Fernando Alonso.

"No me sorprendería que Vettel tuviese que aceptar un gran recorte de sueldo. Ferrari tiene a Charles Leclerc ahora, que es una futura estrella, y realmente no necesita pagar a Sebastian tanto como antes", explica. La segunda oferta de renovación al alemán se mantiene en los 12 millones de euros.

"Tienes a pilotos como Sainz, a Ricciardo, a personas llamando a la puerta de uno de los tres mejores coches de la parrilla. Creo que hay una diferencia entre Ricciardo y Sainz. Daniel ya ha tenido su oportunidad con un equipo puntero, mientras que Carlos todavía no. Me gustaría ver a Carlos con esa oportunidad. Creo que ha sido excelente en McLaren y ha dado un giro", afirma Chandhok.

La decisión de Sebastian Vettel de no renovar podría provocar un efecto dominó en la parrilla, con varios cambios de pilotos. Cabe recordar que la entrada del nuevo reglamento en 2022 podría beneficiar estos movimientos.