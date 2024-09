La imagen del Gran Premio de Emilia-Romagna de MotoGP fue la de Jorge Martín haciendo cortes de manga al cruzar la meta. Fue adelantado por Enea Bastianini en una acción muy polémica en el final de la prueba. Una acción que ha provocado la reacción de algunos pilotos. Entre ellos la de Aleix Espargaró, piloto de Aprilia y uno de los mejores amigos de Jorge.

Después de la carrera, Aleix cargó contra los comisarios por no tomar ninguna decisión: "No entiendo qué hacen los comisarios, estoy muy decepcionado...".

"Me sabe muy mal lo que ha pasado. No tengo palabras, un piloto toca al otro, los dos se van fuera, y ni siquiera se molestan en investigarlo... no tiene sentido", continúa el de Aprilia.

Cree que no es un buen mensaje para los pilotos: "Estoy un poco preocupado por el mensaje que están enviando a todos los pilotos. Nos están diciendo que puedes hacer lo que quieras, incluso sacar fuera a un oponente, y este es un anuncio muy peligroso".

"Esto es el resultado de la incompetencia de los comisarios al hacer su trabajo. Sí que es difícil de adelantar, pero si tocas a otro piloto y los dos os vais fuera, no se trata sólo de motos", cierra un enfadado Aleix Espargaró.