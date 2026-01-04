Enésimo aviso a Márquez: Bezzecchi y el jefe de Aprilia, muy contundentes sobre ganar el mundial 2026

Ambas figuras del equipo italiano han comentado sus expectativas de cara a la temporada que arranca pronto, donde se ven con posibilidades de luchar por el mundial.

Aprilia ha firmado un buen 2025. Con el tercer puesto de Marco Bezzecchi, han demostrado que, a pesar de la aún palpable inferioridad con Ducati, pueden plantar cara a la escudería de Marc Márquez. Ahora, se preparan para encarar de la mejor manera posible la nueva temporada 2026 que arranca en pocas semanas.

Bezzecchi, el piloto principal del equipo y Massimo Rivola, director deportivo de la marca, han comentado sus expectativas de cara al nuevo año. "Sí", respondía el directivo de Aprilia al ser preguntado sobre la posibilidad de ganar el mundial, mientras que el piloto, más cautelosamente afirmaba: "Ojalá, ahoratodavía es pronto, lógicamente para saberlo, y veremos cómo van los test".

Otras de las cuestiones comentadas fue la duración del campeonato de este año. 22 carreras más los test, algo con lo que Rivola fue tajante: "Son muchas, además combinadas con todos estos test... Con 18 carreras se podría hacer un campeonato muy equilibradomanteniendo también los test. Sin duda, hacer 22 tiene más sentido a nivel de negocio, entonces deberíamos eliminar completamente los test. Los ingenieros me matarán por esta declaración, perotengo un rol diferente".

"Pedro (Acosta) llegará fuerte, Maverick volverá en forma y tienen cuatro pilotos muy competitivos ", respondía el director en 'Moto.it' acerca de las posibles victorias de Honda en Yamaha en 2026 tras un buen año.

Toprak Razgatlioglu y su llegada a MotoGP también fue tema de discusión. El piloto turco se plantea como uno de los alicientes de la temporada según Rivola: "Es un piloto con muchísimo talento y dependerá mucho de la moto y del tipo de carreras que se den, no puedo decir que sí, pero tampoco digo que no". Bezzecchi opinaba lo siguiente la posibilidad de que el 'rookie' se subiera al podio al menos una vez este año: "Toprak es fortísimo, así que ¿por qué no? Si consigue adaptarse rápido, nada le impide lograrlo".