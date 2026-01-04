Los soldados venezolanos que vivieron la captura de Maduro: "Sentimos un impacto y cuando me levanté, todo estaba desmoronado"

Los detalles Jóvenes militares relatan desde el hospital cómo vivieron el histórico arresto del presidente de Venezuela en la madrugada del sábado.

Soldados venezolanos narran desde el hospital la captura de Nicolás Maduro, describiendo el impacto de las explosiones y el enfrentamiento con tropas estadounidenses que intentaban tomar su unidad. Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el arresto fue un "cobarde secuestro", denunciando el asesinato de parte del equipo de seguridad de Maduro. La operación, que se llevó a cabo en la madrugada del sábado, fue facilitada por un infiltrado en el círculo de Maduro, quien proporcionó información detallada sobre sus movimientos. Las fuerzas estadounidenses lograron acceder a la residencia de Maduro, un refugio altamente custodiado en las afueras de Caracas.

Soldados venezolanos que vivieron la histórica captura de Nicolás Maduro cuentan desde el hospital cómo vivieron el arresto del presidente de Venezuela. "Escuché la explosión, silbidos y sentimos un impacto. Cuando me levanté estaba desmoronado", expresa uno de ellos.

Por su parte, otro joven militar señala que defendieron su unidad porque los estadounidenses "se querían estacionar" en ella. "Cuando el helicóptero iba bajando, tuvimos que pasar a la acción porque, si no, tomaban la unidad", manifiesta.

Precisamente, este domingo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el "asesinato a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad" de Nicolás Maduro por parte de las tropas estadounidenses. Así, Padrino se refirió a la captura del presidente venezolano como un "cobarde secuestro" durante la lectura de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro fue capturado durante la madrugada de este sábado junto a su mujer, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras lanzar ataques en Caracas y otros puntos de Venezuela. Fue a las 2:01 cuando las luces de Caracas se apagaron y los helicópteros estadounidenses se acercaron a la residencia de Nicolás Maduro, justo en el momento en el que el presidente de Venezuela y su mujer, Cilia Flores, se iban a su habitación.

Según los medios estadounidenses, fue un topo infiltrado en el círculo más íntimo de Maduro el que dio el aviso, tras lo que 150 aeronaves que volaban a apenas 30 metros de altura intimidaron a la Guardia Venezolana, que fue abandonando sus puestos.

Estados Unidos llevaba desde agosto en el terreno con un equipo de la CIA y un infiltrado que proporcionaba el patrón de vida detallado de Maduro. Indicaban "cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas", tal y como señaló el general Dan Caine en rueda de prensa este sábado.

Sin esto, no se explica que consiguieran alcanzar con tanta facilidad la "fortaleza" en la que residían Maduro y su esposa. Se trata de un refugio de 15.000 metros cuadrados con cinco niveles subterráneos, situado en algún punto de una zona montañosa a las afueras de Caracas y custodiada por la llamada 'Guardia Cubana'.

