Villamanín (León) abre una web segura para registrar las papeletas premiadas del Gordo de Navidad

Imagen de archivo de una de las papeletas de lotería premiadas con el Gordo (79.432) en el último Sorteo Extraordinario de Navidad en Villamanín (León) vendidas por la comisión de fiestas de la localidad.

La Comisión de Fiestas del ayuntamiento vendió más papeletas que décimos. La sorpresa llegó cuando el número de las papeletas fue el ganador del Gordo: el lío ha provocado enfrentamientos entre vecinos y amigos.

Uno de los lugares donde cayó el Gordo en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 fue Villamanín, un municipio de la provincia de León de unos mil habitantes. Lo que al principio fue felicidad pronto se tornó en caos: la Comisión de Fiestas del ayuntamiento había vendido más papeletas que décimos le correspondían, por lo que los premios a repartir no cuadraban. La situación provocó enfados entre vecinos y amigos, hasta el punto de que la comisión ha tenido que ceder dos millones de euros para compensar los premios de los vecinos, mientras que otra parte saldrá precisamente de ellos.

Mientras la solidaridad se ha extendido en el resto del país, con más de 30 organizaciones enviando Lotería del Niño, la comisión ha anunciado la puesta en marcha de una plataforma online segura para el registro de las papeletas premiadas con el Gordo, con el objetivo de garantizar la transparencia y la correcta gestión de los premios después de haber vendido por error más participaciones que décimos tenía asignados. El sistema permitirá a cada portador subir una foto de su papeleta, leer el acuerdo completo y confirmar expresamente su conformidad, dejando constancia de la decisión.

"Necesitamos un registro real, con datos completos, para saber cuántas personas apoyan el acuerdo y cuántas no, y decidir los siguientes pasos con certezas", ha señalado la Comisión de Fiestas en el tercer comunicado emitido desde que se detectase el problema con las papeletas vendidas. La comisión ha aclarado además las cifras del premio, ante informaciones confusas, y ha recordado que el Gordo reparte 400.000 euros por décimo, pero tras la retención fiscal el importe neto es de 328.000 euros. Así, cada papeleta que juega una quinta parte del décimo recibirá 65.600 euros, y no 80.000 como se había difundido en algunos medios.

Para facilitar el acceso a la plataforma a personas mayores, se prepara un servicio de ayuda presencial con personal autorizado e identificado, que permitirá realizar el registro sin necesidad de manejar móviles o enlaces. Se informará próximamente sobre cómo y dónde se prestará este apoyo. La comisión ha advertido también que no se deben enviar fotos ni datos por WhatsApp ni a correos particulares, y que se debe desconfiar de cualquier mensaje que solicite dinero, comisiones o tasas para registrar papeletas o gestionar cobros.

"Nadie está autorizado a pedir nada de eso", recalca el comunicado, que promete publicar el enlace oficial por los canales habituales con instrucciones claras. En paralelo, se ha dado un paso clave para garantizar la gestión: la constitución en una notaría de una asociación, que permitirá actuar con orden y garantías legales. Este trámite incluye la solicitud de NIF, la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la entidad y la documentación notarial de la custodia de los décimos para su posterior ingreso con la máxima seguridad.

La comisión agradece las numerosas muestras de apoyo y las iniciativas solidarias surgidas en los últimos días, incluidas donaciones y reservas de décimos para el Sorteo del Niño para ayudar a Villamanín. También respalda el llamamiento del ayuntamiento a la calma y la convivencia. "Seguimos trabajando para dar una solución transparente y lo más rápida posible", concluye el comunicado, que insiste en que cualquier novedad se comunicará por los canales oficiales.

