Bagnaia, en el ojo del huracán: "Hemos perdido un año con Pecco"

Manuel Poggiali, 'coach' de Ducati, se ha mostrado muy contundente a la hora de analizar la temporada del italiano con respecto a la de Marc Márquez.

"La victoria de Marc ha sido muy emotiva"

A menos de dos meses para que la temporada 2026 de MotoGP arranque motores, Manuel Poggiali ha ofrecido su análisis de lo ocurrido en 2025 durante una entrevista en 'MigBabol'.

El 'coach' de Ducati, que fue campeón del mundo de 125cc el año 2001 y de 250cc la temporada 2003, ha ensalzado en primer lugar la campaña de Marc Márquez.

"La victoria de Marc ha sido muy emotiva, tanto por su trayectoria, como por las dificultades que ha tenido, como por cómo se ha relanzado y por cómo, digamos, ha ganado esta temporada", ha expresado el italiano.

Cuando Poggiali se ha puesto más serio ha sido a la hora de hablar del compañero del ilerdense, Bagnaia, que ha terminado quinto en el Mundial.

"Y con Pecco no hay nada que decir. No ha sido una temporada, digamos, acorde con las expectativas o las ambiciones, pero es una temporada que, de todos modos, no debe hacernos perder de vista que seguimos teniendo dos pilotos extraordinarios", ha señalado.

Eso sí, espera que 2026 traiga una 'renovación' de Bagnaia: "Hemos perdido una batalla, hemos perdido un año con Pecco. Pero, afortunadamente, tenemos la oportunidad de recuperarnos en el nuevo año".