'Rajadón' de Checo Pérez contra Red Bull y Verstappen: "Ser compañero de Max es el peor trabajo que hay en F1"

El mexicano, que vuelve a la parrilla de Fórmula 1 en 2026 de la mano de Cadillac, ha recordado su paso por la escudería austriaca como compañero del neerlandés.

A menos de dos meses para volver a subirse en sesión oficial a un Fórmula 1 por primera vez desde diciembre de 2024, 'Checo' Pérez ha cargado contra Red Bull y ha recordado su salida tras verse apabullado por Max Verstappen.

En 'Cracks Podcast', el mexicano ha recordado "en Red Bull, todo era un problema" y ha afirmado que "ser compañero de Max es el peor trabajo que hay en Fórmula 1".

"Algo pasa con Max. Max es una excelente persona, pero cuando está encima del coche se transforma. Es otra persona. Lo malo es su carácter, cuando las cosas se le voltean, le cuesta mucho lidiar con ello", ha expresado el nuevo piloto de Cadillac.

De hecho, cuando llegó a Milton Keynes, ya estaba advertido: "Este proyecto está hecho para Max. La primera vez que me siento cono Christian me dijo: 'Mira, nosotros corremos con dos coches porque hay que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max. Max es nuestro talento'".

"El equipo me pedía todo. En Red Bull, todo era un problema. Se creaba un ambiente muy tenso. Si yo era más rápido que Max era un problema, si yo era más lento que Max, era un problema. Todo era un problema", ha recordado.

En 2023 todo cambió: "Empecé a pelear el Campeonato con Max, gana él una carrera, yo otra... En cuatro carreras habíamos ganado dos yo y dos él, pero cuando llegamos a Barcelona, había pasado de estar peleando con él a estar un segundo por vuelta. Ya no controlaba yo el coche y empieza toda esta presión que es muy dura".

Es por ello que no tiembla al asegurar que estuvo en el asiento más difícil de la categoría: "Sólo ser compañero de Max es complicado, pero ser compañero de equipo de Max en Red Bull, es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1".

Y así se lo hizo ver a su entonces jefe: "En mi despedida con Christian, le dije: 'Oye Christian, ¿qué vas a hacer cuándo no funcione con Liam?'; y me dijo: 'Está Yuki'. Y le dije: '¿Y qué vas a hacer cuándo no funcione con Yuki?', 'Tenemos muchos pilotos'. Y le digo: "Pues los vas a usar a todos'".