Un ex de MotoGP cree que Ducati hará lo que sea para retener a Marc Márquez: "Su prioridad es..."

Óscar Haro, quien fuera director deportivo de Honda, dice que la "prioridad" de Ducati es "conservar a Marc Márquez al 110%".

Todos los pilotos de MotoGP finalizarán contrato a finales de la próxima temporada, en 2026. Y en el paddock se preguntan cuál será el equipo que convenza al gran campeón, a Marc Márquez, que ha logrado el quinto título vestido de Ducati. Él ya manifestó que tenía un "ocho de diez" de ganas de renovar con los de Bolonia.

Óscar Haro, quien fuera director deportivo de Honda, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan', que Ducati va a hacer todo lo posible para convencer a Marc de que renueve su contrato.

"La prioridad de Ducati es conservar a Marc Márquez al 110%. Si mañana, me lo invento, Pedro Acosta quiere ser compañero de Marc en Ducati, eso lo elegirá Marc Márquez. No digo que lo vaya a hacer porque él hace su camino, hace su trabajo y ya está", ha explicado Haro.

Alucina con Marc y no sólo por lo que hace en la pista: "He trabajado con campeones del mundo increíbles, pero no hay un tío que haga la piña que hace Marc. No existe. Hace piña con su staff técnico, pero también con el de al lado. Es un tío que le cae bien hasta a tu contrario. Le cae bien a todo el mundo".

También ha explicado cómo Marc asume las responsabilidades y en muchas ocasiones rechaza que el equipo toque la moto: "Había días que decía: 'no toquéis la moto, soy yo el que tengo que currar. La moto es la bomba, el equipo es la bomba, soy yo'".

"El legado humano de Marc va a quedar por encima de los títulos. Todos vamos a entender la parte humana de Marc Márquez, y eso es lo que va a quedar más que los 12, 13 o 15 títulos que pueda llegar a ganar", dice para finalizar Márquez.

Según Haro, Ducati hará lo que sea para que Marc vuelva a firmar con ellos. Sin embargo, en el paddock ya se comenta que otras marcas con mucho más poder económico también se podrían lanzar a por él.