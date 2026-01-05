El futuro judicial de Maduro: el líder venezolano y su mujer comparecen ante el juez acusados de narcoterrorismo

El contexto Este lunes, tras pasar dos noches en Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), en Nueva York, Nicolás Maduro y su mujer declararán ante el juez en torno a las 12:00 horas en Nueva York, las 18:00 horas en España.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas en un tribunal federal estadounidense. Tras ser arrestados en la operación "Resolución Absoluta", fueron trasladados a Nueva York y recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, conocido como el "infierno en la tierra" por sus condiciones extremas y problemas de mantenimiento. Este centro ha albergado a notorios criminales como el Chapo Guzmán y Jeffrey Epstein. Maduro y Flores comparecerán ante el juez este lunes por la tarde.

Cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Estos son algunos de los delitos a los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores se enfrentan en un tribunal federal estadounidense.

Este lunes, tras pasar dos noches en Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), en Nueva York, ambos declararán ante el juez en torno en torno a las 12:00 horas en Nueva York, las 18:00 horas en España.

Maduro fue detenido junto a su mujer en la madrugada de este sábado en una operación de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta'. Horas después de ser capturados, ambos fueron trasladados a Nueva York.

El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo trasladó a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y llevado al centro de detención federal.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Maduro, acusado de liderar una red de narcotráfico

Maduro ya había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la agencia antidrogas DEA en las que ya figuraban cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos.

El mismo sábado que fueron detenidos Maduro y su mujer, el tribunal hizo pública una acusación presentada por la Fiscalía que amplía la de 2020 y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

La acusación, conocida como "imputación sustitutiva", imputa por primera vez a Cilia Flores y a uno de los hijos del matrimonio. En total, hay seis personas imputadas: además de Maduro y Flores, incluye a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente y su mujer; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y figura clave del chavismo; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

El documento señala que Maduro encabezó la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, nombre con el que se alude a los altos mandos militares venezolanos. Bajo su liderazgo, sostiene el escrito, la organización no solo buscó enriquecerse y consolidar su poder político, sino también "inundar" Estados Unidos de cocaína y "utilizar la droga como un arma" contra ese país.

De acuerdo con estimaciones citadas en la acusación, el Departamento de Estado calculó que hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por territorio venezolano rumbo a Estados Unidos.

Los fiscales describen alianzas con las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, los Zetas y la banda criminal Tren de Aragua, así como el uso de pasaportes diplomáticos, aeropuertos controlados por autoridades y rutas marítimas protegidas por fuerzas estatales para mover la droga.

El "infierno en la tierra" en el que está recluido

El "infierno en la tierra" es como se conoce a la cárcel donde se encuentra el presidente de Venezuela. El centro, ubicado en una zona industrial de Brooklyn, tiene una capacidad para 1.200 personas.

En él, mueren muchos reclusos por violencia entre los presos, motivo por el que lo llaman el "infierno en la tierra". Además, la cárcel tiene problemas de mantenimiento muy graves. En 2019, se llegaron a quedar una semana sin luz.

Además, tienen unas 700 reclamaciones de arreglos que aún están sin solucionar por parte de las autoridades. Y no solo eso. Desde 2020, seis funcionarios de la cárcel han sido acusados de diversos delitos.

Entre los presos más conocidos que han pasado por este centro se encuentran el narcotraficante Chapo Guzmán, el rapero y productor musical Sean 'Diddy' Combs, el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros de Ecuador, o el pederasta Jeffrey Epstein.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.