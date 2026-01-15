"Empecé a perder la fe": un expiloto de MotoGP carga contra Valentino Rossi por otra patada en 2005

Sete Gibernau, subcampeón de MotoGP en 2003 y 2004, ha recordado cómo 'Il Dottore' le tiró de la moto en el GP de Jerez 2005 con una patada, y cómo desencadenó un movimiento.

Valentino Rossi es uno de los pilotos más laureados y prolíficos de MotoGP. Durante los 25 años que ha estado subido a una moto, 'Il Dottore' ha ganado nueve mundiales, al igual que Marc Márquez, y ha sido protagonista en decenas de polémicas que han agrandado su figura.

Entre las más reconocidas, se encuentra la famosa patada entre él y Marc, por la que el español se cayó y desató su enemistad. Sin embargo, un expiloto y compañero suyo ha recordado otro episodio oscuro en su largo bagaje por la categoría reina.

En concreto, Sete Gibernau, subcampeón de MotoGP en 2003 y 2004, compartió garaje con Rossi durante un año en el que acabó segundo, compartiendo podio con el italiano. Pese a que en el momento se creía que ambos mantenían una gran relación, Sete lo ha negado.

"Siempre era igual. En 2003 Vale y yo, en 2004 Vale y yo, en 2005 otra vez. Y yo no podía entenderlo. Esto no es un deporte de contacto", apunta el expiloto catalán en el podcast 'Gipsy Tales', hablando sobre su rivalidad con Valentino.

Aunque Gibernau compartió buenos momentos con 'Vale', el italiano cambió Honda por Yamaha y en 2005 ambos protagonizaron un suceso lamentable para el deporte: "Nunca había hablado de todo esto, y quizá es el momento de hacerlo".

"En la carrera de Jerez disputada en 2005, Valentino me golpeó en la última curva. Terminé fuera de la pista. No recibió ningún castigo. Fue entonces cuando empecé a perder la fe en este deporte", replica Gibernau, asegurando que el eneacampeón del mundo le tiró de la moto a propósito.

Un acto atroz

Según explica Sete, la acción de Valentino provocó un efecto dominó en el motociclismo, en el que otros pilotos replicaron su forma de actuar debido a su influencia. "Valentino no necesitaba hacer lo que hizo. Pasaron muchas cosas después de ese movimiento. Los pilotos lo vieron y pensaron: ‘Esta es la manera de hacerlo’", añade el doble subcampeón.

Además, el piloto catalán afirma que golpear a otro piloto es un acto de cobardía. "El motociclismo ya es lo suficientemente peligroso como para poder decir que puedes golpear a alguien y llamarlo valentía. La valentía no consiste en golpear a otro piloto. Si quieres hacer eso, vete a boxear", concluye Gibernau en el podcast.