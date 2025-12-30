"Yo intenté apagar el fuego": el exjefe de Marc Márquez recuerda la patada de Valentino Rossi

Livio Suppo, exjefe de Marc en su etapa en Honda de 2013 a 2017, ha rememorado cómo fue el episodio más polémico de la rivalidad entre el español y el italiano.

Marc Márquez y Valentino Rossi son considerados como los dos mejores pilotos de MotoGP del mundo. Ambos cuentan con nueve mundiales a sus espaldas, siendo el español el más reciente en conseguirlo, y una rivalidad muy notoria que aún persiste, incluso con Rossi ya retirado.

La pugna entre ambos pilotos se remonta a muchos años atrás; sin embargo, el punto más frenético de su rivalidad surgió con la famosa patada del GP de Malasia 2015, en el que se acusó al italiano de patear al español en plena curva, provocando su posterior caída, la cual dinamitó su relación hasta hoy en día.

Pese a que ya ha pasado casi una década, muchos son los que aún culpan a Márquez del incidente y otros a Rossi. Una de las personas que vivió dicho enfrentamiento en primera persona y que ha vuelto a comentar cómo fue ha sido Livio Suppo, exjefe de Marc en su etapa en Honda de 2013 a 2017.

"Han pasado nueve años y aún hoy quienes pensaban que la culpa era de Marc siguen pensando que la culpa era de Marc; quienes pensaban que la culpa era de Vale siguen pensando que la culpa era de Vale", señala Suppo en una entrevista para 'Moto.it'.

Para Suppo, ambos pilotos eran los reyes del circuito en el momento y dicho incidente marcó un antes y un después en la historia del motociclismo: "Fue un enfrentamiento entre los dos machos alfa, los dos leones, el viejo y el nuevo que llega, y así fue. Por lo tanto, fue una página no muy bonita del motociclismo en general".

El enfrentamiento entre Marc y Valentino no se quedó en Malasia, y el propio Livio tuvo que calmar al español. "Ese año hubo varios episodios, en Argentina, en Assen, y yo siempre intenté apagar el fuego, siempre intenté decirle a Marc que ponerte en contra de Valentino no te serviría de nada. Porque, de todos modos, enfrentarse a Valentino es como enfrentarse al Papa en este mundo", destaca el técnico italiano.

La afición en medio del conflicto

Las acusaciones entre los pilotos y los equipos escalaron hasta la afición, donde los seguidores de ambos implicados aún continúan atacándose entre ellos en redes sociales. "Vivimos en un mundo de redes sociales donde todo es más fácil, donde es más fácil esconderse detrás de un apodo y un teclado para amenazar de muerte a la gente y, por desgracia, hay que lidiar con ello", añade el exjefe de Honda.

"En cambio, ese año, los aficionados de Vale con Marc, en mi opinión, se pasaron al otro bando", concluye Suppo sobre la célebre patada entre Márquez y Rossi, y las consecuencias que trajo para MotoGP y los aficionados.