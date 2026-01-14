¿Tiene ya cerrado Valentino Rossi el fichaje de Pedro Acosta?: "Lo sé, pero no puedo decirlo"

En la presentación de su equipo, el VR46, al italiano le han preguntado si ya tiene cerrada la pareja de pilotos para 2027 y el 'Doctor' no ha dejado lugar a dudas.

Valentino Rossi ha deslizado un posible 'bombazo' durante la presentación de la nueva decoración del VR46 que ha tenido lugar este miércoles en Italia.

En primer lugar, el expiloto italiano, dueño del equipo, ha asegurado en 'Sky' que le gustaría seguir como cliente de Ducati de cara al nuevo reglamento que se ejecutará en 2027.

"Confío en Ducati y creo que ya está bastante avanzado en el desarrollo del GP27", ha afirmado el 'Doctor'.

Eso sí, el picante ha llegado cuando le han preguntado si ya sabe qué pilotos correrán para su equipo el próximo año: "Lo sé, pero no puedo decirlo".

"El mercado de fichajes también será crucial, dado que muchos contratos vencen. Habrá mucho movimiento a partir de mayo. Por lo tanto, tendremos que mantener la concentración al inicio del campeonato, especialmente las primeras carreras, que serán cruciales; entonces todos empezarán a evaluar su futuro", ha añadido.

Se podrían quedar fuera Morbidelli o Di Giannantonio, y el nombre que suena con más fuerza desde hace meses es el de Pedro Acosta.

De hecho, desde el VR46 nunca han ocultado que querrían fichar al murciano... y ese acuerdo podría estar ya sellado si Rossi no se ha dado por vencido en su lucha por convencer al de KTM.