MotoGP cambia su reglamento para aumentar la seguridad en las caídas

A fin de garantizar la seguridad de los pilotos en las caídas, la FIM ha establecido un cambio en el reglamento para el reinicio o no de las motos en un "lugar seguro".

La FIM (Federación Internacional de Motociclismo) ha anunciado un cambio en su reglamento con el propósito de aumentar la seguridad de los pilotos. En concreto, esta modificación tiene que ver con las caídas de los pilotos en pista y su incorporación a la carrera.

Hasta ahora, los pilotos que sufrían una caída durante un Gran Premio tenían libertad propia para reincorporarse a la carrera incluso si la moto se había parado. Sin embargo, eso ya no es posible.

La FIM ha hecho oficial la modificación de tal regla, estableciendo que si un piloto sufre una caída y su moto se para, este tendrá que salir de la pista de forma obligatoria y no podrá arrancar la moto afectada en pista.

"Tras un accidente o un problema técnico, cualquier moto que no funcione en la pista o en las zonas de escape debe ser retirada inmediatamente por los comisarios detrás de la primera línea de protección", reza el texto de la nueva norma.

En caso de querer volver a correr, el piloto deberá hacer el reinicio de la moto en la vía de servicio o un lugar seguro. Una vez situado en un espacio libre de peligro, si se logra arrancar la moto, este podrá volver a la carrera. En caso contrario, deberá abandonar.

"Las máquinas no deben reiniciarse en la pista ni en la escapatoria. Deben trasladarse a la vía de servicio (o a un lugar seguro y protegido en caso de que no haya vía de servicio), donde se pueda prestar asistencia para reiniciarlas", concluye el cambio de reglamento.

Además de aplicarse a la categoría de MotoGP, esta nueva norma también se aplicará a los campeonatos de WorldSBK y Endurance. Por el momento, hasta que no se produzca una caída en los entrenamientos o en una carrera, no se puede demostrar que esta modificación sea más segura para los pilotos.