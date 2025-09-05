Ahora

La cabeza contra el suelo

Durísima caída de Máximo Quiles en los Libres de Montmeló

El piloto de Moto3 se fue al suelo, golpeando la grava directamente contra la cabeza: "Me duele un poco el cuello, pero la cabeza ya bien".

Quiles

En Moto3 se ha producido esta mañana una durísima caída. Máximo Quiles se ha ido al suelo, golpeando la grava directamente con la cabeza. Dobló el cuello en varias ocasiones. Pero afortunadamente se encontraba bien.

"Me duele un poco el cuello, pero la cabeza ya bien", ha dicho en el micrófono de 'Jugones'.

Tras la caída estaba aturdido, sin aguantar el equilibrio cuando era acompañado por los comisarios después del fuerte golpe.

Un susto tremendo... que no tuvo consecuencias: "La cabeza, el cuello... pero nada".

Las 6 de laSexta

  1. Manifestantes con banderas de Palestina paran la etapa de La Vuelta en la subida al Angliru
  2. García Ortiz muestra su "confianza" en la Justicia y defiende que la Fiscalía "no sucumbe ante los ataques de los delincuentes"
  3. De prometer disparar el empleo en EEUU a una creación anémica: la nueva era Trump destruye trabajos
  4. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Putin promete "garantías de seguridad" a Zelenski si acepta su propuesta de reunión en Moscú
  5. ¿Quieres comprarte una casa y no puedes? Las razones que explican por qué la vivienda se ha convertido en un sueño imposible
  6. Los 'justicieros de Roblox', youtubers que se hacen pasar por menores en el videojuego para 'cazar' a los pederastas