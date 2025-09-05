Durísima caída de Máximo Quiles en los Libres de Montmeló

El piloto de Moto3 se fue al suelo, golpeando la grava directamente contra la cabeza: "Me duele un poco el cuello, pero la cabeza ya bien".

La cabeza contra el suelo

En Moto3 se ha producido esta mañana una durísima caída. Máximo Quiles se ha ido al suelo, golpeando la grava directamente con la cabeza. Dobló el cuello en varias ocasiones. Pero afortunadamente se encontraba bien.

"Me duele un poco el cuello, pero la cabeza ya bien", ha dicho en el micrófono de 'Jugones'.

Tras la caída estaba aturdido, sin aguantar el equilibrio cuando era acompañado por los comisarios después del fuerte golpe.

Un susto tremendo... que no tuvo consecuencias: "La cabeza, el cuello... pero nada".