Gonzalo se confiesa en 'Jugones': ¿Cuándo supo que debutaría en el Mundial de Clubes con Xabi Alonso?

El delantero del Real Madrid y de la selección española sub'21 recuerda en 'Jugones' un Mundial de Clubes que ha sido muy especial para él.

Gonzalo García fue el delantero titular del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Un sueño para un canterano como él. Se ganó la confianza de Xabi Alonso, recién llegado al banquillo, y se quedó en la primera plantilla. Ha confesado en 'Jugones' como fueron aquellas semanas en Estados Unidos.

Se enteró de su primera titularidad en la charla previa: "En el vídeo antes del partido, en la concentración del hotel antes de trasladarnos al estadio... Kylian no estaba disponible y había más posibilidades".

Sobre su situación en el verano, Gonzalo siempre tuvo claro que quería quedarse en el Madrid y luchar por un puesto: "Yo hablaba con mi representante que era el que se encargaba de todo y lo único que pensaba era quedarme en el Real Madrid".

