Manifestantes con banderas de Palestina paran la etapa de La Vuelta en la subida al Angliru

El contexto Las protestas por el genocidio en Gaza han detenido la fuga de la etapa de este viernes en el Angliru. Las fuerzas de seguridad les han retirado de la carretera para que pudieran continuar los corredores.

La etapa número 13 de La Vuelta, la de la subida al Angliru, se ha detenido durante unos segundos por unos manifestantes que protestaban contra el genocidio en Gaza y contra la participación del equipo Israel en la competición.

Todo ocurrió en la subida al Angliru cuando llegó el grupo de escapados: Jefferson Cepeda, Bob Jungels y Nico Vinokourov estaban en cabeza.

Varios manifestantes cortaron la carretera y la policía tuvo que intervenir para retirarlos. El corte sólo duró unos segundos.

La jornada comenzó con una cacerolada

En la localidad de Cabezón de la Sal, donde arrancó la etapa de este viernes, se produjo una protesta en forma de cacerolada contra la participación del equipo de Israel, que se ha negado a abandonar La Vuelta.

Mucho ruido y muchas banderas de Palestina en la carretera durante toda la llegada al Angliru, donde se conocerá el ganador de esta decimotercera etapa.