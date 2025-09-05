De prometer disparar el empleo en EEUU a una creación anémica: la nueva era Trump destruye trabajos

Los detalles El republicano había despedido al responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por los malos datos de empleo en junio en EEUU y, en la nueva actualización, las estadísticas han sido corregidas a la baja.

Durante 53 meses consecutivos, incluidos todos los del Gobierno de Biden, Estados Unidos experimentó creación de empleo. Sin embargo, tras casi cinco años de buenos resultados, Donald Trump rompió esta tendencia en seis meses, registrándose el primer mes con destrucción de empleos desde la pandemia. Trump despidió al responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) alegando tergiversación de datos, después de que se reportara una creación de 73.000 empleos en julio. La revisión posterior corrigió la cifra a 79.000, pero también reveló una pérdida neta de 13.000 empleos en junio. Además, los recortes de empleos públicos ejecutados por Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, contribuyeron a la pérdida de 97.000 trabajos desde enero. La tasa de desempleo aumentó al 4,3%, desafiando las promesas de Trump de crear empleo.

Y, en la nueva revisión, los datos de este verano se han corregido a la baja. El informe publicado ha aumentado la creación neta de empleo de junio desde los 73.000 a los 79.000 nuevos puestos de trabajo, pero actualizó el informe de junio con una pérdida neta de empleo de 13.000, lo que rompe con los casi cinco años de aumento de puestos de trabajo, precisamente desde el último mes completo de Trump como presidente durante su primer mandato.

Unos datos que se han visto especialmente afectados precisamente por el recorte de empleos públicos ejecutados por Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que en su momento estuvo dirigido por Elon Musk, que ha reducido en 15.000 empleos en el último mes, lo que suman una pérdida de 97.000 trabajos públicos desde que el republicano tomara posesión.

Con respecto a la tasa de desempleo, Trump se ha llevado otra mala noticia. Prometió crear empleo, pero el paro ha aumentado en una décima hasta el 4,3% (7.384 millones de personas), una cifra peor que el pasado mes y que agosto de 2024. Una confirmación de que las promesas del republicano han quedado en nada.