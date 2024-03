El piloto portugués de Fórmula E Antonio Félix da Costa se ha mostrado contrario a una nueva decisión polémica de la FIA durante el E-Prix de Tokyo. El piloto de Porsche partió desde la octava posición y se encontraba en plena remontada.

Da Costa se encontraba batallando por la segunda posición con Oliver Rowland cuando trató de adelantar al británico por el exterior en la curva 15. Rowland cerró la puerta empujando al portugués hacia el muro, algo que provocó el estallido de da Costa.

"Llevo muchos años compitiendo y conozco el riesgo de ir por el exterior, pero no puedes empujar a alguien contra el muro y si no freno le doy al muro seguro. Sólo necesito que la FIA me diga si eso está bien, porque si está bien, correré así yo también, pero un día está bien y otro no. Me arrinconó al 100%, mi rueda delantera estaba en su rueda delantera y me empujó completamente contra el muro", señaló el de Porsche a unas declaraciones a 'Motorsport.com'.

No hubo toque entre los dos gracias a da Costa, quien tuvo que frenar para evitar el muro. Sin embargo, lo más indignante para el portugués es el hecho de que la FIA no hayani siquiera abierto una investigación por lo sucedido.

"Estoy un poco decepcionado porque la FIA siempre dice que no penaliza por las consecuencias, pero sí lo hace porque sé que si llego a tocar el muro en ese momento Oliver habría recibido una penalización. Y como yo evité el toque, él no recibe la penalización, así que casi veo que necesito golpear el muro para que la FIA le penalice, lo que realmente es penoso", confesó da Costa.

El portugués cree que tenía ritmo suficiente para luchar por la victoria, aunque esta acción le relegó a la cuarta posición después de que Jake Dennis le adelantara tras esta batalla.