Cuatro encapuchados atracan una joyería a plena luz del día en un centro comercial de Puente de Vallecas, Madrid

Los detalles Los ladrones han atracado el establecimiento martillo en mano y fracturando las cristaleras de los expositores. La Policía ha confirmado que en el incidente no se han registrado heridos.

La Policía Nacional investiga un atraco en el centro comercial Madrid Sur, en Puente de Vallecas, donde cuatro encapuchados asaltaron una joyería. El suceso ocurrió a las 14:30 horas del lunes en la avenida Pablo Neruda, frente a la Asamblea de Madrid. Los ladrones, armados con martillos, rompieron las vitrinas de los expositores y retuvieron a empleados y clientes, llevándose el botín en bolsas de rafia mientras apuntaban con pistolas. A pesar de la presencia de numerosos testigos, no hubo heridos ni disparos. Agentes de Delitos Violentos y la Científica investigan el caso.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar el suceso ocurrido en el centro comercial Madrid Sur, en el distrito de Puente de Vallecas, donde cuatro encapuchados han entrado y han atracado una joyería, huyendo del lugar en un coche que les esperaba en la puerta.

Los hechos se han producido sobre las 14:30 horas del lunes en el citado centro comercial, situado en la avenida Pablo Neruda, frente a la Asamblea de Madrid, cuando cuatro individuos encapuchados han atracado un establecimiento martillo en mano y fracturando las cristaleras de los expositores.

Los ladrones retuvieron a trabajadores de la joyería durante el robo, así como a algunos clientes que estaban en ese momento en el establecimiento. Finalmente, se hicieron con el botín, que se llevaron en grandes bolsas de rafia, mientras apuntaban con pistolas a los testigos.

Un atraco que se produjo ante la atenta mirada de varias personas, ya que a esa hora en el centro comercial hay más afluencia de clientes. Tras conseguir las joyas, huyeron del lugar y se subieron a un coche.

Fuentes policiales han confirmado que en el incidente no se han registrado heridos ni tampoco detonaciones por arma de fuego. Hasta el lugar se han trasladado agentes de la unidad de Delitos Violentos (DEVI) y de la Científica para aclarar lo sucedido y dar con los posibles autores del atraco.

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