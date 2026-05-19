Kim Kardashian pide un euro simbólico por los daños del robo que sufrió en 2016 en París

Los detalles Así lo han asegurado los abogados de la modelo durante la audiencia civil que se celebró este lunes en la capital francesa, sin presencia de la propia Kim ni de los cuatro acusados, que fueron ya condenados en 2025.

Kim Kardashian ha solicitado un euro simbólico por daños tras el robo que sufrió en París en 2016, donde le sustrajeron joyas valoradas en nueve millones de euros. La audiencia civil, celebrada en París, contó con la ausencia de Kardashian y los acusados, quienes ya fueron condenados en 2025 a penas de cárcel leves debido a su avanzada edad. El robo, ocurrido el 3 de octubre de 2016, fue traumático para Kardashian, quien ha expresado su gratitud hacia las autoridades francesas. La sentencia del proceso civil se espera para el 15 de septiembre. Otros afectados, como su estilista y el recepcionista del hotel, también han solicitado compensaciones.

La socialite y empresaria Kim Kardashian ha reclamado un euro simbólico por los daños y perjuicios sufridos durante el robo que sufrió en París en 2016, en plena semana de la moda, cuando un grupo de ladrones de avanzada edad le sustrajo, a punta de pistola, joyas por valor de nueve millones de euros.

Sin embargo, no ha sido ella misma, como sí lo hizo en su día nuestra Lola Flores, sino que así lo han asegurado los abogados de Kardashian durante la audiencia civil que se celebró este lunes en la capital francesa, sin presencia de la propia Kim ni de los cuatro acusados, que en el juicio penal fueron condenados hace un año, en 2025, a penas de cárcel clementes a causa de su elevada edad.

Un veredicto pronunciado el 25 de mayo de 2025 tras cuatro semanas de un juicio muy mediatizado, al que Kardashian acudió para contar el calvario que sufrió cuando fue atada y amordazada por los ladrones que habían penetrado a punta de pistola en el apartamento de lujo que ocupaba en la capital francesa donde había acudido para seguir los desfiles de moda.

La mayor condena recayó entonces en Aoumar Aït Khedache, considerado el cerebro del grupo, actualmente con más de 70 años y con muchos problemas de salud, sordo y casi mudo, que esquivó la prisión por su edad pese a haber sido condenado a tres años de cárcel. Otro de los condenados, también de elevada edad, falleció pocos días después del fallo y un tercero fue eximido del mismo por sufrir Alzheimer.

Kardashian aseguró entonces estar satisfecha por la sentencia y mostró su intención de pasar página de aquel episodio desagradable, lo que va en la línea de la pena simbólica que pide ahora en el proceso civil, cuya sentencia se espera el 15 de septiembre próximo. "Estoy profundamente agradecida a las autoridades francesas por haber hecho justicia en este caso. Este crimen ha sido la experiencia más terrorífica de mi vida", aseguró entonces.

Así fue el robo en París en 2016, a punto de pistola

El asalto ocurrió en la madrugada del 3 de octubre de 2016, cuando dos hombres enmascarados ingresaron en el apartamento a punta de pistola.

En su testimonio en el juicio, Kardashian aseguró que, al verse apuntada a la cabeza con una pistola, estaba segura de que la iban a violar y luego asesinar y que sufrió un trauma profundo por el que necesita la presencia de varios vigilantes privados para poder dormir tranquila. Sin embargo, aceptó la petición de perdón de Khedache.

Del botín solo se encontró un collar que los ladrones perdieron en su fuga, mientras que nunca se recuperó el resto, incluido el anillo de bodas que el rapero Kanye West había regalado a Kardashian, una pieza con un diamante de 19 quilates y valorada en unos cuatro millones de dólares.

Los acusados fueron detenidos en enero de 2017 y tras pasar el tiempo legal de prisión preventiva fueron puestos en libertad bajo control judicial.

En el apartamento también se encontraba la estilista de la famosa, quien también pidió una pena simbólica, pero no el recepcionista, que también fue amenazado y que, según su abogado, sufre un estrés postraumático que le ha impedido mantener su carrera, por lo que reclamó 550.000 euros. El establecimiento en el que se alojaba la celebridad, por su parte, pidió 100.000 euros al considerar que el robo dañó su imagen.

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