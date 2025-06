Un ex de Ducati sale en defensa de Pecco Bagnaia: "La gente dice que no es capaz, pero..."

Desde la llegada de Marc Márquez a Ducati, Pecco Bagnaia lo está pasando mal. No tiene 'feeling' con la moto y está lejos de él... y también de su hermano Alex. Pero en la parrilla confían en él. Están convencidos de que el bicampeón de MotoGP volverá a estar en la lucha tarde o temprano.

El ex de Ducati Jack Miller, en palabras que recoge 'Motosan', recuerda que hace apenas unos meses Pecco había sumado un total de once victorias en su lucha contra Jorge Martín.

"Ganó once carreras en 2024 y la gente dice que no es capaz. ¿Qué más quieren? A mí también me gustaría tener una temporada de mierda como la suya", dice Miller, ahora en Pramac Racing.

"Cuando estás en una mala racha, necesitas gente a tu alrededor que crea que el problema se puede solucionar. Si no, es imposible superar la tormenta", se extiende el piloto australiano.

También habla de Gigi Dall'Igna, el gran ingeniero de Ducati, y el que más le apoyó en su etapa en la escudería de Bolonia: "Todo lo que dijo que haría por mí, lo hizo. Fue un maestro extraordinario...".

Recuperó sensaciones en Aragón

En el circuito de MotorLand Pecco recuperó sensaciones. Fue tercero por detrás de los Márquez, pero sobre todo volvió a competir. Pudo estar en los tiempos de los hermanos y se vio capaz de luchar para las próximas citas. Sobre todo Mugello, su circuito favorito, este próximo fin de semana.