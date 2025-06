¿Abre la puerta Joan Mir a Jorge Martín en Honda? "No me quiero meter en ningún jardín..."

Los rumores sobre Jorge Martín se multiplican. El campeón de MotoGP quiere salir de Aprilia a final de año. Emitió un comunicado diciendo que activaría su cláusula de salida, aunque en el equipo italiano no quieren que se marche y harán todo lo posible para retenerle.

Honda es uno de los equipos que suenan con más fuerza. Allí está como probador su íntimo amigo Aleix Espargaró.

Joan Mir, piloto de Honda, se ha pronunciado sobre la situación de Martín: "Es una situación muy complicada, muy fea para Aprilia".

"No es mi decisión ni mucho menos. Creo que Luca Marini ha hecho un buen trabajo y si Jorge viniera aquí también lo haría", dice el campeón de MotoGP.

No se moja y prefiere no pronunciarse: "No me quiero meter en ningún jardín...".