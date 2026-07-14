Iñaki López alaba al "joven hijo de migrantes" Lamine Yamal tras recordarle a Rajoy que en el fútbol hay "integracion"

El presentador de MVT lamenta que el barómetro de laSexta advierta que España tiene miedo a la llegada de la migración por la pérdida de identidad, "pero, luego, jalea a estrellas de fútbol españolas con raíces africanas que, ahora mismo, representan como nadie los valores de lucha y entrega de nuestra selección".

Este martes, España se enfrenta a Francia por un pase a la semifinal del Mundial de Fútbol, pero las declaraciones racistas del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa han generado controversia. Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, criticó estas palabras, señalando que Lamine Yamal, hijo de migrantes, ha demostrado cordura al recordar que el fútbol sirve para integrar. López destacó la hipocresía de aplaudir a estrellas españolas de raíces africanas mientras se teme que la migración afecte la identidad española. Recordó que España también fue un país de migrantes y subrayó que la población migrante es un ejemplo de lucha y sacrificio, valores patrióticos que deberían ser reconocidos.

Este martes, España se juega el pase a la semifinal del Mundial de Fútbol contra Francia. Es día de fútbol, pero todavía resuenan las palabras racistas del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa y la falta de franceses. Por ello, el presentador de Más Vale Tarde le ha dedicado la apertura del programa.

Para Iñaki López es una "barbaridad" que Rajoy haya hablado de que "la selección de Francia carece de jugadores muy franceses y mucho franceses" y, encima, ha tenido que ser "un joven hijo de migrantes, con una formación muy inferior a la de un registrador de la propiedad y 50 años más joven que el gallego, el que viene a poner aquí algo de cordura". Ha expresado alabando la respuesta de Lamine Yamal. Porque nos ha recordado a todos que el fútbol, si sirve para algo, "es para integrar". Lamin ha sido "conciso y certero" demostrando ser "un trabajador joven, de origen humilde, pero con la determinación y la competitividad propias de un graduado en Harvard".

Recordando que el barómetro de laSexta advierte de que España tiene miedo a que la llegada de la necesaria migración acabe con su identidad, López ha hablado de hipocresía. "Pero, sin embargo, jalean a estrellas de fútbol españolas con raíces africanas que, ahora mismo, representan como nadie los valores de lucha y entrega de nuestra selección".

El problema es que "quizá no seamos racistas, pero parece que sí somos algo clasistas". Iñaki López cree que hemos olvidado que, no hace tanto, éramos nosotros los que llenábamos barcos camino a Argentina o trenes camino a Suiza, para hacer los trabajos que nadie quería hacer. "La madre de Nico Williams llegó a España tras recorrer 5.000 kilómetros y saltar embarazada a la valla de Melilla. El padre de Lamine Yamal recogía comida de la calle para alimentar a su hijo", ha subrayado el periodista.

"El fútbol y su esfuerzo los ha integrado y convertido en héroes nacionales. Lo cierto es que pocas cosas me parecen más patriotas que el sacrificio de jornadas interminables y mal pagadas por una vida mejor para los tuyos", ha reflexionado para recopnocer que "la población migrante está llena de ejemplos de esa lucha diaria, una lucha digna de un héroe nacional".

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