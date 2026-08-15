Marc Márquez habla de su todavía lejana retirada: "Si mi condición física lo permite..."

Seguirá los dos años que ha firmado con Ducati... y quizá alguno más: "Me gustaría seguir adelante si mi condición física me lo permite".

Los rumores de una posible retirada de Marc Márquez han quedado zanjados tras su renovación por dos años con Ducati. Ahora su marcha parece lejana, pero todo dependerá de su estado físico y de ese brazo derecho que tantos dolores de cabeza le ha dado.

En una entrevista a 'The Paper' ha hablado de cuáles son sus intenciones en los próximos años: "Al menos esta temporada y dos más. Eso es lo que dice mi contrato. Siempre digo lo mismo. Si mi condición física me lo permite, me gustaría seguir adelante. Pero no seré el primer atleta ni seré el último en terminar mi carrera por motivos de salud".

Asume que ese brazo podría decir 'basta' en cualquier momento: "Creo que esto sucederá tarde o temprano, porque he tenido muchas lesiones y cada año el dolor aumenta. Pero por el momento, puedo sobrellevarlo".

Su época de lesiones en Honda sí le hizo meditar sobre la retirada: "La jubilación me pasó por la cabeza durante mi tiempo fuera. Cuando estás en la pista de carreras, compites porque te encanta ganar, porque saboreas la gloria. Estuve lesionado durante mucho tiempo, cuatro años, desde 2020 hasta 2024. Mentalmente fue duro. Sufrí mucho".

La "última oportunidad" se la dio en Gresini, en una satélite, y todo salió a la perfección: "Después de recuperarme, pensé: 'Vale, esta es la última oportunidad', y fue entonces cuando decidí pasar de Honda a Ducati, y fue ahí donde empecé a sentir de nuevo el sabor de la victoria y que era el mejor combustible para mi cuerpo".

Demostró en Gresini que seguía siendo rápido, dio el salto a Ducati y volvió a conquistar el título de MotoGP. Una historia increíble que no quiere que acabe pronto. Por eso ha renovado su contrato por dos años más.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido