Ducati anuncia la salida de Pecco Bagnaia a final de temporada: Pedro Acosta, ¿el próximo fichaje?

La marca italiana ha anunciado la marcha del bicampeón del mundo tras ocho campañas juntos y una carrera llena de triunfos. Se espera que Acosta le sustituya y acompañe a Marc Márquez.

Pecco Bagnaia no continuará corriendo para Ducati. En un comunicado emitido por la marca italiana este miércoles, el piloto concluirá su contrato con ellos al finalizar el GP de Valencia del próximo 29 de noviembre. La marcha de Pecco ya era esperada, sobre todo después de no haber sido convocado para los test de Pirelli.

En un extenso texto, Ducati ha agradecido al turinés los ocho años que han compartido juntos, en los cuales en dos ha conseguido consagrarse como campeón del mundo, y ha tenido un desempeño formidable y admirable.

"Un camino de crecimiento compartido basado en la confianza, el compromiso y el apoyo mutuo que trajo el título de pilotos de vuelta a Borgo Panigale. Uno de los talentos más prometedores de la cantera italiana, Pecco se unió a Ducati", resume el equipo, destacando la figura de Bagnaia.

A su vez, directivos de la marca como Claudio Domenicali y Gigi Dall'Igna han tenido unas palabras hacia el que, hasta final de temporada, es su piloto. "Pecco ha escrito algunos de los capítulos más memorables de la historia de Ducati, trayendo de vuelta el título mundial de MotoGP a Borgo Panigale en 2022 después de haberlo conseguido por primera vez en 2007", señala Domenicali.

"Pecco es uno de esos pilotos con los que la chispa surgió de inmediato. Lo buscamos y desde muy joven quisimos contar con él para construir un proyecto a su alrededor. Es rápido y, sobre todo, inteligente. 15 años después, ha devuelto al rojo de Ducati a lo más alto de la clasificación", añade Gigi.

De esta forma, el piloto italiano se despide de un largo camino lleno de triunfos en busca de una nueva aventura, que apunta a realizarse en el rival de Ducati: Aprilia. Además, la marcha de Pecco deja un hueco libre junto a Marc Márquez que se espera que ocupe Pedro Acosta, el cual ya desea pelear contra el vigente campeón sobre la Desmosedici GP.

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