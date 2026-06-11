"Quiero demostrarme a mí mismo que..."
Pedro Acosta ya habla de enfrentarse a Marc Márquez en Ducati
El murciano reconoce que "incluso si perdiera, sería un honor perder contra él".
Todo apunta a que Marc Márquez y Pedro Acosta compartirán equipo en Ducati la próxima temporada con el murciano como sustituto de Pecco Bagnaia.
A falta del anuncio oficial, en 'Gypsy Tales Podcast' le preguntaron al 'Tiburón de Mazarrón' qué opina de ese 'dream team' que podrían armar los de Borgo Panigale.
"Sería un reto bonito. Incluso si perdiera, sería un honor perder contra él", explicó Acosta.
De hecho, asume el papel de 'escudero': "No estoy aquí solo para ganar. En muchos aspectos, simplemente quiero demostrarme a mí mismo que yo no soy el problema".
Y pone el caso de Bagnaia: "No es fácil ser siempre el número uno y que tu compañero de equipo te gane. Porque, como he dicho antes, ahí ya no hay excusas".