La broma de Bagnaia sobre la gesta de Márquez en Brno: "Debería pedirle que me deje ganar..."

La remontada de Márquez provoca las risas de un Bagnaia que asume que para ganar su compañero debería dejarse: "Me han faltado seis vueltas...".

Son dos victorias consecutivas de Marc Márquez y a 40 puntos de Marco Bezzecchi en el mundial de MotoGP. Sus rivales ya bromean con él y le piden que les deje ganar alguna carrera. Lo dijeron Ai Ogura y Pecco Bagnaia, los dos pilotos que le acompañaron en el podio en Brno.

Pecco le pidió, entre bromas, que le cediera alguna victoria: "Quizá, como dijo Ai Ogura, también debería pedirle a Marc que me deje ganar una carrera".

El italiano sigue en buena racha: "Estoy mejorando, hoy me faltaron las últimas seis vueltas y lo sabía desde la mañana, cuando vi el ritmo de Marc, Ai y Diggia. Durante todo el fin de semana me han faltado 2 o 3 décimas, hoy intenté hacer de todo en las primeras vueltas y estaba bastante confiado. No tenía problemas de vibración, pero la sensación de que la trasera flotaba. Mientras estuve al frente todo iba bien, pero tan pronto como Marc me pasó, comencé a tener problemas con el delantero, tuve que dejarlo ir para luego volver a un buen ritmo. Bueno para terminar en el podio".

La Ducati ha mejorado con respecto al comienzo de la temporada: "Cuando llevas la moto de manera natural, todo es más fácil. Forma parte del proceso, el año pasado perdí mucha confianza y ahora he recuperado velocidad. Quizá hoy no hemos elegido correctamente la configuración, pero ha sido útil para entender qué dirección tomar".

Se ve más cerca de las Aprilia, que siguen dominando el mundial de MotoGP con Marco Bezzecchi y Jorge Martín: "Márquez ha hecho un trabajo fantástico este fin de semana. Nos estamos acercando también a las Aprilia que aquí han tenido dificultades".

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