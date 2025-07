Atención a las palabras de Quartararo sobre Marc Márquez: "No lo hago para quedar ni bien ni mal"

El piloto de Yamaha no titubea a la hora de asegurar que "no hay nadie al nivel de Márquez" en los "últimos 10 años".

Tras el Gran Premio de la República Checa que dio paso al parón veraniego en MotoGP hasta que la acción regrese el 17 de agosto en Austria, Fabio Quartararo concedió una llamativa entrevista a 'As'.

Entre otros temas habló sobre Marc Márquez y si sería capaz de derrotarle si ambos estuvieran en igualdad de condiciones.

El francés, sin darse por vencido, se mostró cauto: "En condiciones raras es prácticamente imbatible, pero en seco podríamos darle algunos problemas".

De hecho, afirma que no ha habido nadie a su nivel desde hace una década, cuando Jorge Lorenzo ganó el Mundial pasando por encima de Valentino Rossi.

"Cuando hablo de él no lo hago para quedar bien ni para quedar mal. Creo que no hay nadie al nivel de Márquez ahora mismo. Y no me refiero sólo a ahora sino a los últimos 10 años", ha explicado.

"Está en todo, en mojado, en seco, con un brazo mal [lesionado], con el otro… va rápido en todas las circunstancias", ha zanjado Quartararo sobre Márquez.