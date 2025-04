La desesperación de Álex Márquez con su hermano Marc en la 'sprint' de Jerez: "Le he insultado..."

"No había manera..."

La temporada de Álex Márquez no tiene ni un solo 'pero'. El de Gresini se colocó en Tailandia como la gran sorpresa de la campaña y desde entonces solo su hermano Marc ha sido capaz de superarle. Álex se ha mostrado muy sólido sobre la Ducati24 y ni el propio 'Pecco' Bagnaia ha sido capaz de igualar su ritmo en muchos momentos.

Sin embargo, el gran momento del pequeño de los Márquez ha coincidido con uno de los mejores momentos de la trayectoria del mayor. Si Marc está al 100%, no tiene rival. El ocho veces campeón del mundo no se ha cansado de demostrarlo en este inicio de temporada y esa es la principal razón de que Álex aún no haya estrenado su casillero de victorias en una carrera de MotoGP.

Durante la 'sprint' del Gran Premio de Jerez, el de Gresini ha valorado su segundo puesto y ha reconocido que se ha desesperado persiguiendo a su hermano mayor: "Pues las cuatro curvas de siempre, o tres. Las de izquierda. Entonces, sí, te acercas, en la 11-12 yo lo hago muy bien, llegas ahí con alguna esperanza, la uno, la dos, tres".

"Ya en la cuatro hoy lo he insultado dentro del casco, porque lo he intentado de todas las maneras de intentar hacer como él tanto la cuatro, como la siete y la ocho, pero no había manera", ha confesado el pequeño de los Márquez en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.