La llamativa explicación de Bagnaia por su caída en el GP de Jerez: "Intenté copiar a Márquez pero..."

'Pecco' Bagnaia ya ha tenido su primer susto del Gran Premio de Jerez. El piloto de Ducati se ha ido al suelo durante la segunda práctica. Por fortuna para 'Pecco', no ha tenido que lamentar ni lesiones ni cambios en los resultados debido a esa caída.

Sin embargo, una vez ya se había recuperado del accidente, Bagnaia ha sorprendido explicando la razón por la cual ha perdido el control de la moto en la curva siete: "Ha sido una pena la caída de esta mañana porque estaba un poco exagerando en la curva siete y quería hacerlo como Marc, pero no era el momento de hacerlo como él y me he caído. Pero al final estar en primera línea está bien. Y esta tarde vamos a intentar probar estar delante".

A pesar de la caída, 'Pecco' ha conseguido marcar el tercer mejor tiempo en la sesión de la clasificación y saldrá desde la primera línea de salida tanto en la 'sprint' como en la carrera del domingo. El turinés afronta el GP de Jerez con el objetivo de recortar la distancia en la clasificación con respecto a los Márquez y apretar aún más la lucha por el Mundial.