"No tiene sentido": en Ducati alucinan con Marc Márquez

Iker Lecuona, actual piloto de Ducati en el Mundial de SBK, ha recordado cómo vivió el GP de España de 2023 cuando le tocó suplir al ilerdense en Honda.

En el podcast Fast & Curious, aprovechando el parón de MotoGP antes de que vuelve a la acción la máxima categoría este fin de semana en Jerez, Iker Lecuona ha recordado cómo vivió el GP de España de 2023.

Entonces, ante la lesión de Marc Márquez, le tocó suplir al ilerdense en Honda para acompañar a Joan Mir, pero enseguida entendió que no podía tratar de copiar al '93'.

"Miraría una vez la telemetría de Márquez, o dos como mucho, y dije, 'no vale la pena'. Y empecé a mirar telemetrías de otros pilotos, de Joan Mir, que es más fino. Porque (lo que hacía Marc) no tenía sentido, era increíble", recuerda.

El actual piloto de Ducati en el Mundial de SBK considera que el eneacampeón del mundo tiene un estilo tan propio que no se puede imitar.

"De Marc tengo que decir que miré poquito. Porque es verdad, hace la curva muy distinta al resto. Tiene un extra y un pilotaje muy peculiar, que le funcione, porque es suyo, es único, y es difícil de seguir o de entender cómo es capaz de hacer lo que hace", ha señalado.

"Márquez es genial. Si eres un buen frenador, tú puedes llegar a la frenada de Marc, pero no vas a entrar en curva como él", ha añadido.

Y al igual que ocurría en Honda, Lecuona ve que el nivel de Marc en Ducati también es inalcanzable: "Llegar al nivel de Marc es muy difícil. Con la Ducati también lo vemos, realmente tira de delante y hace unas frenadas… Hay poca gente que puede hacer eso".