"Marc está a 36 puntos de distancia"
Ultimátum a Marc Márquez para Jerez: ¿Puede perder el Mundial?
El expiloto de MotoGP Neil Hodgson ha afirmado que "Un error en Jerez puede acabar con sus opciones al título".
Tras un mes de parón en MotoGP por la cancelación del Gran Premio de Catar por el conflicto en Oriente Medio, la categoría reina vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de España.
El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogerá la cuarta cita del calendario y puede ser el punto de partida de un nuevo Mundial tras el gran inicio de Aprilia.
Eso sí, también podría ser el principio del fin de las aspiraciones de Marc Márquez para levantar su décima corona.
Al menos así lo ha afirmado Neil Hodgson en declaraciones a 'TNT Sports', donde ha incidido en que "Marc está a 36 puntos de distancia".
"No puede permitirse un error. Lo vimos cometer bastantes errores al principio del año pasado. Hasta ahora, en realidad no ha cometido ninguno. La presión recae sobre él en Jerez. Pero hay que pensar en Jerez como un trazado, con curvas largas y cerradas; necesitas una moto que gire bien. La Aprilia ahora es rápida, frena bien…", ha señalado el expiloto de MotoGP.
Además, Hodgson ve que el comportamiento del ilerdense es "bastante raro para un piloto de MotoGP", por lo que considera que no critica a Ducati ya que es "tan evidente" que no está "al 100%".