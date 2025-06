La decepción de Quartararo con Yamaha: "Por detrás sólo tenemos a dos probadores y a un debutante..."

Yamaha se estaba destapando como una alternativa a las Ducati. Sobre todo por las actuaciones de Fabio Quartararo en las clasificaciones. El galo amarró un par de poles y luchó por victorias contra los Márquez, Marc y Alex, y contra Pecco Bagnaia. Pero en Mugello el pasado fin de semana sufrieron más que nunca.

Fabio fue decimocuarto. Su compañero de equipo, Álex Rins, decimoquinto. En la parte trasera de la parrilla. La decepción con Yamaha es total.

"El problema es que nuestro potencial está por debajo del top 5. A veces es posible hacer buenos tiempos, pero hay cosas que no funcionan y no sabemos por qué. Por ahora estamos muy lejos. Parece que estamos haciendo progresos y en cambio no es así", se lamenta el campeón de MotoGP en el año 2021.

Dejó una frase demoledora sobre lo que ocurrió en el Gran Premio de Italia: "En esta carrera detrás de nosotros solo había dos probadores y un debutante. Deberíamos hacernos preguntas ya que en cuanto las condiciones de la pista se complican vamos en dificultad".

Los problemas se multiplican para Yamaha según pasan las vueltas: "Los problemas son siempre los mismos. Durante los entrenamientos libres parecen menos importantes porque hago 'runs' de 5 vueltas. Por ejemplo, aquí las mejores sensaciones las he tenido en los libres 1 con goma usada, sin embargo cuando la cubierta se calienta mucho la moto cambia de comportamiento".

Poles inesperadas

La decisión de Quartararo de renovar con Yamaha parecía acertada viendo sus poles, pero el rendimiento está bajando. "No me esperaba las poles y cómo llegaron, pero ha sido una sorpresa estar tan lejos en carrera, especialmente en circuitos en los que siempre he ido bien...", dice el piloto francés.

Y cierra con una afirmación que deja en muy mal lugar a la marca japonesa: "Hemos dado un paso adelante que parece un paso atrás".