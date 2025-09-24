Decepción en MotoGP con Bagnaia: "Que tenga tanta dificultad con Marc Márquez..."

Álex Rins, piloto de Yamaha, ha destacado la "cabeza" que está teniendo el ilerdense este 2025, lo que le hace "mucho superior a los otros rivales que llevan la misma moto".

Marc Márquez tiene la primera bola de campeonato para alzar su noveno Mundial este fin de semana en Japón.

Si el piloto de Ducati suma tres puntos más que su hermano Alex en el cómputo global del fin de semana, será campeón en Motegi, la casa de Honda.

En el podcast 'A tutto gas', Álex Rins, piloto de Yamaha, ha ensalzado el nivel del ilerdense en su primera temporada con el mono rojo.

Eso sí, se muestra decepcionado con el rendimiento de Pecco: "Márquez es inestable, no lo puede detener nadie. De Bagnaia esperaba que tuviera un poco de dificultad por tener a Marc como compañero de equipo, pero no tanta".

Todo lo contrario que con el de Gresini: "Y me ha sorprendido Álex Marquez, que ha crecido muchísimo. Yo que lo he visto siempre, que hemos ido siempre juntos, este año realmente ha hecho un paso adelante en moto".

Sobre Marc, si tuviera que destacar algo, Rins señalaría a su cambio de mentalidad: "Marc tiene la velocidad, su moto le permite hacer lo que está haciendo, pero también tiene cabeza, porque se está viendo con una mente mucho superior a los otros rivales que llevan la misma moto".