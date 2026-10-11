'Dardo' de Acosta a MotoGP tras el GP de Indonesia: "Es la regla más tonta..."

El murciano no está para nada satisfecho con una norma que existe en el campeonato y que ya le ha perjudicado en varias ocasiones. Martín y Márquez, también damnificados este fin de semana por lo mismo.

Pedro Acosta ha protagonizado una buena pelea en pista con su futuro compañero de equipo, Marc Márquez. Murciano e ilerdense se han adelantado en tres ocasiones siendo el de KTM el que finalmente se ha llevado el gato al agua.

Pedro está firmando un buen final de temporada. El futuro piloto de Ducati está despidiéndose de KTM de la mejor manera posible. Hace unas semanas consiguió su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Austria.

Acosta sabe que el año que viene será uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial. Lo será precisamente junto a Marc Márquez, que estará firmando su tercer año en el 'box' oficial de Ducati. En Mandalika, Pedro ha alzado la voz por una regla que para nada le convence.

El murciano no entiende que sea tan determinante maneter una cierta presión de los neumáticos. De hecho, Pedro lo cataloga como una de las normas más absurdas de la competición: "Es la norma más tonta que hay en todo el campeonato porque, sobre todo, no por la carrera de Marc y mía, sino más por lo que pasó ayer con Martín. Que entiendo que su estrategia sería una carrera con Raúl y con Marco delante".

"Pero es que tú no decides lo que hacen los demás. O sea, tú no decides si uno se cae, tú no decides estas cosas. Entonces, tú no puedes prever el futuro y pensar qué presión voy a poner hoy. Porque lo que está claro, si vas muy alto, no va. Y si vas bajo, vas más rápido", ha asegurado en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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