A solo 21 puntos de Fabio Quartararo y con un colchón de 37 sobre Johann Zarco, Aleix Espargaró está completando la que probablemente sea su mejor mitad de temporada en lo que lleva de carrera.

El piloto de Aprilia marcha segundo en el Mundial de MotoGP y sueña con llevarse la corona esta temporada al igual que hizo su compatriota Joan Mir con Suzuki en 2020.

En pleno parón veraniego tras terminar en el cuarto puesto en el GP de Holanda, Aleix pasó por 'La Resistencia' y, cómo no, tuvo que responder a la pregunta del millón: cuánto gana.

Fue en ese momento cuando desveló el sueldo medio de los corredores de la máxima categoría: "Los pilotos ganamos alrededor de 2 ó 3 millones de euros. Pero no multipliquéis eso con los años que llevo con Aprilia, porque me gusta mucho vivir bien".

Paralelamente, analizando el peor momento de su trayectoria profesional, Aleix solo puedo pensar en Montmeló cuando a falta de una vuelta y yendo segundo, se puso a saludar al público.

"Lo viví muy mal. De los peores días de mi vida, de mi carrera deportiva. Iba tan concentrado que no vi la pizarrilla que nos ponen con las vueltas cuando pasas por meta. Solo vi la diferencia con el de atrás, iba concentrado para que no me pillara. Pensaba que se había acabado, empecé a saludar, y cuando me di cuenta pensé que cómo la había liado", señaló al respecto.