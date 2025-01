La confesión de Nani Roma que muestra la verdadera dureza del Dakar: "Era un horror..."

"No os imagináis..."

El Rally Dakar no recibe el apodo de 'la prueba de motor más dura del mundo' por casualidad. El hecho de que, por motivos obvios y logísticos, no se pueda seguir todo lo que pasa en la ruta, no quiere decir que la dureza sea menor.

Los pilotos deben tener una destreza milimétrica a la hora de calcular las rutas y aún así la exigencia física y mental del Dakar es sobrehumana. Pero lo peor viene cuando aparecen las averías, las altas temperaturas y la desorientación.

Nani Roma tienen a sus espaldas nada más y nada menos que 28 Dakars. El ahora piloto de Ford y compañero de equipo de Carlos Sainz, ha explicado un suceso que le ocurrió durante una etapa en esta edición del Dakar y que muestra a la perfección lo dura que esta prueba.

"No os imagináis el día que he tenido. Ha habido un momento que hemos seguido pensando que nos parábamos, hemos tenido una alarma de aceite, un problema grave, y al final hemos decidido parar a llamar, pero hemos dicho, 'nos van a decir que tiremos hasta que se rompa', así que hoy hemos tirado hasta pensar que a lo mejor nos parábamos", relata Roma en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Roma asegura que cada problema se puede convertir en un suplicio: "Imaginaos el día, todo el día con la alarma, y evidentemente hemos perdido potencia, porque baja la temperatura del motor", continuó. "Hemos perdido el GPS, no teníamos el Centinel, como muchos, y para pasar era un horror y peligroso con las motos".

"Hemos arrancado la ventana, así que hemos ido todo el día con la ventana abierta, y cada vez que entraba un árbol... El Dakar es una barbaridad, porque con todo lo que nos ha pasado, estamos en una posición perfecta de salida, bien, sin perder mucho tiempo, porque estaban solo Sainz y de Mevius delante, y no era fácil la navegación, así que estoy contento y positivo, ya veréis mañana, que será duro", concluye Nani.