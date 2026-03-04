¿El conflicto en Oriente Medio afectará a MotoGP? El GP de Qatar pende de un hilo

Pese a que la organización del evento no ha comparecido todavía, la continuidad del GP se encuentra en el aire por la continua escalada bélica. Argentina o Jerez, posibles sustitutos.

Los recientes y reiterados ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán han sacudido las principales competiciones deportivas del mundo. Los eventos sucedidos en países cercanos han obligado a deportistas a huir de Oriente Medio y se han suspendido diversos acontecimientos como la primera cita del Mundial de Resistencia.

Pese a que por el momento solo se ha condenado la escalada ofensiva por parte de la FIA pidiendo la paz y la unidad, la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la continuidad del conflicto durante las próximas semanas ha puesto en duda la continuidad de algunos grandes premios.

En el caso de MotoGP, la categoría reina aún no ha emitido ningún comunicado respecto a la cancelación de algunos de sus GP. Sin embargo, el próximo 12 de abril está previsto que se celebre el GP de Qatar, aunque los ataques podrían suspender la carrera en el Circuito Internacional de Lusail.

Dicha suposición ya se ha planteado, y ya hay varios circuitos que son candidatos a sustituir a la carrera en el país árabe. Entre las alternativas propuestas, destaca el posible regreso del GP de Argentina, cuya última carrera se celebró en 2025 con victoria de Marc Márquez, u otro GP en el Circuito de Jerez.

Aunque aún no hay nada confirmado, desde 'GPOne' apuntan a que MotoGP podría replicar la decisión del WEC de posponer el GP de Qatar hasta que el conflicto se reduzca o concluya. Las opciones más repetidas y que se cree que se están valorando serían una carrera en Europa o Sudamérica.