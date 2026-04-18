Álex Márquez lanza un aviso muy serio al nuevo Gran Premio de MotoGP: "No correremos..."

La llegada del circuito urbano de Adelaida generó mucha polémica. Álex recuerda que los pilotos solo correrán allí si la seguridad está garantizada.

Álex Márquez es una de las grandes voces de la parrilla de MotoGP. El subcampeón de 2025 ya se ha ganado el reconocimiento del 'paddock' después de varias temporadas en la categoría reina y tras un año espectacular el curso pasado.

Es cierto que el inicio de esta campaña está siendo algo complicada para Álex. El de Cervera no está consiguiendo firmar los mismo resultados y, como todos los pilotos de Ducati, se está viendo superado por las Aprilia, que tras tres grandes premios dominan el Mundial.

De cara a 2027, Álex es uno de los grandes deseados por las escuderías. Al ilerdense se ha le ha relacionado mucho con KTM dado que se sabe que Álex podría estar en busca de un proyecto en una escudería oficial.

Una novedad importante que traerá 2027 es un nuevo circuito. Adelaida sustituirá al mítico trazado de Phillip Island. Lo verdaderamente llamativo es que se trata de un circuito urbano, algo nunca visto en MotoGP debido a que, si el concepto es el mismo que en Fórmula 1 (con muros) la peligrosidad sería tremenda.

Por eso, ante las dudas que se plantean sobre la llegada de este nuevo trazado, Álex es muy claro: "Adelaida no es un circuito urbano, es un circuito dentro de una ciudad. No será una pista permanente, pero sí será un circuito como Jerez, Austin u otro".

"Ese concepto de circuito urbano ha engañado a mucha gente. No habrá muros, no será un Mónaco. Si vemos muros, los pilotos de MotoGP seremos los primeros que digamos que no se corre", asegura Márquez en declaraciones que recoge 'Motorsport'.