Carlos Sainz: "McLaren tiene gente con capacidad de sobra y experiencia de sobra para crear un proyecto ganador"

El piloto español Carlos Sainz ha asegurado que no se "traería a nadie" de los demás equipos de la Fórmula 1 porque McLaren tiene "gente con capacidad de sobra y experiencia de sobra para crear un proyecto ganador" a medio plazo, por lo que solo hace falta "tiempo y un poco más de experiencia con estas nuevas reglamentaciones" para encontrar los éxitos.

"No me traería a nadie de otros equipos. McLaren tiene gente con capacidad de sobra y experiencia de sobra para crear un proyecto ganador, y más aún con los fichajes que hemos hecho. Hay fichajes que todavía no han llegado al equipo y tienen que llegar en los próximos meses. Una vez que esté eso confirmado en el equipo no hará falta nada, solo tiempo y un poco más de experiencia con estas nuevas reglamentaciones", valoró Sainz en Madrid, donde participó en un evento promocional.

A una semana de comenzar el Mundial de Fórmula 1 en Australia, el madrileño explicó que su nuevo coche, el MCL34, tiene "áreas positivas" y otras que "no llamaría negativas, sino áreas de mejora".

"Las hemos identificado rápidamente y que ya estamos trabajando al cien por cien para mejorar. Ahora es cuestión de tiempo ver si somos capaces de mejorarlas de verdad o no", valoró, seguro de que McLaren "ha sabido aprender de los errores del pasado".

"Vamos a Australia conociendo mejor el coche. Eso nos da motivación y un poco más de calma porque se han ido cubriendo los pasos. Todavía es pronto para decir dónde vamos a estar en Australia, pero prefiero llegar con 870 vueltas que con 400 como llegaron el año pasado", destacó, comparando la mala pretemporada de 2018 y la solidez mostrada este año por el momento.

De cara a 2019, Sainz apuntó que "lo que más importa es que el equipo acabé por delante de dónde ha empezado". "Me gustaría ver una progresión de la carrera uno a la veintiuno, que es uno de los puntos negativos del año pasado, cuando no hubo evolución porque se abandonó el proyecto para centrarlo en 2019", analizó.

A nivel de motor, no ocultó que "Renault ha dado un paso adelante que ha venido bien".

"Los caballos extra que tenemos este año nos van a echar una mano. Lo que tenemos que comprobar en Australia es cuánto nos ha acercado eso a nuestros rivales directos, ahí está la clave, pero también cuánto han mejorado los demás, si han dado un paso en invierno igual de grande que el nuestro", avisó.

"Hay muchas variables en el aire que aún no sabemos confirmar y por eso no me atrevo a hacer predicciones como hacen otras personas porque me parece increíblemente difícil sacar conclusiones de los test", dijo, preguntado por las palabras del asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien situó a McLaren al fondo de la parrilla junto con Williams.

"Todo el mundo tiene derecho a hacer sus predicciones para ver dónde está cada uno, es lo que llevamos haciendo todos los miembros del 'paddock' durante dos semanas. El está en su derecho, no tengo nada que objetar. Lo que yo sé es que los tres equipos punteros (Mercedes, Ferrari y Red Bull) siguen por delante, pero que la mitad de la parrilla está extremadamente apretada por lo que he podido ver. Es imposible decir si vamos a estar sextos o décimos. Es muy parecido al año pasado", reflexionó.

En cuanto a las consecuencias de la nueva reglamentación, Sainz destacó que no le dio "mala impresión" durante la pretemporada, ya que pudo "hacer un par de adelantamientos" en Montmeló. "Pero es imposible decir cuánto mejor o peor porque habría que ponerse a medirlo en décimas. Hay que esperar tres o cuatro carreras para hacer una valoración general", agregó.