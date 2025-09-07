Barómetro laSexta | Casi un 55% de los encuestados, en contra de un posible encuentro entre Sánchez y Puigdemont

Los detalles Un 86% de los votantes del PSOE estaría de acuerdo con un regreso del líder de Junts. En el PP y en Vox el rechazo a su vuelta y a una reunión entre él y Sánchez es claro.

La reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas ha vuelto a poner en el foco al líder de Junts. Con el president de la Generalitat expresando su satisfacción por dicha conversación, el barómetro realizado por laSexta muestra una división clara sobre cómo se tomarían un posible encuentro entre Pedro Sánchez y el catalán.

Porque un 54,7% se muestra en contra mientras que el 45,3% está a favor. En cuanto a los datos por partidos, el apoyo es masivo entre los votantes de Sumar y del propio PSOE, donde un 92,1% ven con buenos que el presidente del Gobierno se vea las caras con Puigdemont.

En cuanto al PP y VOX, el rechazo es prácticamente unánime. En la ultraderecha, el 100% no quieren ver un cara a cara entre el presidente y el expresident.

En Cataluña, es casi un 68% quien está a favor de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El 32% opina justo lo contrario.

Además, también hay división en lo que respecta a un posible regreso de Puigdemont a España. Un 56,2% está en contra, frente al 43,6 que está a favor. Por partidos, en el PSOE hay un 86% que está a favor de que el líder de Junts regrese al país. En Sumar, también son mayoría la que ve positiva su vuelta. En el PP y en Vox el rechazo es claro con, de nuevo, un 100% de 'no' en la formación de ultraderecha.

En cuanto a los datos en Cataluña, un 67,4% estaría a favor de que Puigdemont pueda volver a España. En contra, un 32,6%.

Cerca del 60% no ve bien la reunión Illa - Puigdemont

Y es que la imagen de Illa y Puigdemont ha dado mucho de lo que hablar. Una imagen que valora de manera negativa cerca del 60% de los españoles, según el barómetro de Invymark para laSexta. Entre los electores del PP, son un 90% los que piensan así. En cuanto al PSOE, un 72% lo ve de manera positiva. En Cataluña, más del 65% lo ven como un paso positivo.

La reunión, como no podía ser de otra manera, ha elevado el tono en la siempre existente tensión entre PSOE y PP. "Mandan a Illa para saber si siguen manteniendo a Sánchez unos meses más", ha dicho Ester Muñoz.