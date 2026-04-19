Un campeón mundial señala a Ducati por el bajón de Márquez: "Están un poco perdidos..."

Alex Crivillé ha ofrecido su análisis de este arranque de temporada señalando directamente a Borgo Panigale como responsable de los bajos resultados de Marc y el resto de pilotos del equipo.

No está siendo un arranque de temporada sencillo en Ducati. Marc Márquez no está logrando los resultados esperados hasta ahora, mucho menos Pecco Bagnaia (9º) y tampoco lo está haciendo Álex Márquez (8º), tras su sobresaliente 2025. Fabio di Giannantonio, cuarto clasificado, se sitúa un puesto por delante de Marc y hasta el momento es el único que está cumpliendo con las expectativas en Ducati.

Esta situación la ha analizado Alex Crivillé, quien asegura que "le está pareciendo un año muy emocionante y apretado". El campeón de la categoría reina en 1999 augura una "campaña mucho más ajustada" que la anterior y señala directamente a Ducati por el bajo rendimiento del equipo.

"La Ducati no es tan superior como otros años; esto ya no es la 'Copa Ducati', como se decía. Y Aprilia ha dado un paso hacia delante muy importante", afirmaba Crivillé. Luego destacaba a un "Marco Bezzecchimuy consolidado con esa moto" aunque también ponía la mira sobre otros corredores: "Ojo con Jorge Martín, que también está muy fuerte... Pedro Acosta, con la KTM, tampoco va nada mal.".

Luego comentaba la "limitación física que no permite a Marc sentirse del todo cómodo": "A Márquez le está costando... veremos si vuelve a coger sensaciones, la Ducati ya no tiene la solidez de antes y surgen dudas sobre qué versión de la moto es la mejor".

Entonces, Crivillé se fijó en la situación de su hermano en Gresini: "Incluso pilotos que están bien físicamente, como Álex Márquez, no se sienten a gusto con la Ducati".

El expiloto sentenciaba duramente a la escudería italiana en su entrevista para 'Mundo Deportivo': "En Borgo Panigale han de buscar el camino a seguir y, una vez encontrado, trabajar muy fuerte en esa dirección. Quizás, en estos momentos, en Ducati están un poco perdidos".