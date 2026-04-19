Pedrosa compara el 'bajón' de Márquez con Rossi: "Cuando llegas a una edad..."

La leyenda del motociclismo español reflexiona sobre el momento por el que está pasando el de Cervera en un inicio de temporada complicado tras su lesión en el GP de Indonesia del año pasado.

Marc Márquez no está teniendo un inicio de temporada muy positivo. El vigente campeón, solo ha podido llevarse la victoria en la sprint de Brasil y ahora mismo se encuentra en quinta posición en el Mundial con 45 puntos, a 36 del líder del campeonato, Marco Bezzecchi (81 puntos).

Un Marc que no parece ser el mismo desde su lesión en el GP de Indonesia al término de la temporada pasada. Una fractura en el hombro derecho le dejó fuera de las últimas cuatro carreras de 2025, algo que le podría estar pasando factura en las tres primeras citas de esta temporada.

La realidad es, que ahora mismo Márquez está muy lejos del piloto del año pasado, y esta lesión parece ser la principal razón. Sin embargo, el piloto español intenta no hablar mucho sobre ello.

Dani Pedrosa, excompañero de equipo de Marc, ha hablado sobre cuales podrían ser las razones por las que el '93' no quiera hablar de su lesión: "Es muy lógico. Primero por tu propia incertidumbre. Ahora mismo estás en una situación en la que no sabes si tu lesión está mejorando o está en un proceso en el que no sabes si va a mejorar más o no. Entonces ahí tú mismo ya no sabes para dónde va".

"Después hay la otra posibilidad, y es que intentes no exponer tanto lo que te pasa, porque vas a estar todo el día contestando la misma pregunta y eso sobrecalienta mucho el cerebro. Al final parece que todo gira en torno a eso y no puedes centrarte en lo demás o en la competición y por lo tanto, para evitar que el foco esté ahí, intentas no estar todo el día ni comentándolo ni pensándolo", comentó Pedrosa en una entrevista para 'AS'.

Aunque esta falta de ritmo se debe mucho de la capacidad de adaptación de Marc, algo que para el expiloto de MotoGP depende de la edad (como ya le sucedió a Valentino Rossi) y del estado físico del piloto de Ducati: "Todo tiene su tiempo. Rossi también lo hizo en su día, pero al final cuando llegas a una cierta edad, la eficiencia que tienes en pista empieza a bajar y los riesgos que cogen los jóvenes son mucho más elevados que los tuyos".

"Entonces, todo llega a un momento en el que ya no será posible. No sé si eso es ahora o será de aquí a un tiempo más, pero creo que el aspecto más determinante para Marc va a ser su estado físico", concluyó Márquez.