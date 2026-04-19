La llamativa reflexión de Jorge Martín sobre la lucha por el Mundial de MotoGP: "No sirve de nada..."

¿Jorge Martín campeón en 2026? "Dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia"

El piloto de Aprilia asegura en el evento 'All Stars' de la escudería que no quiere hablar sobre la pelea por el campeonato. Todo poco menos de una semana para que el calendario llegue a Jerez.

Aprilia se ha postulado como la moto a batiresta temporada. La marca de Noale ha dado un paso hacia delante que ha hecho que sean los favoritos para llevarse el campeonato de MotoGP. Los italianos lideran el Mundial con un Marco Bezzecchi intratable los domingos y un Jorge Martín en segunda posición, tras volver a la senda de la victoria en la sprint de Austin.

Sin embargo, el piloto español no quiere pensar en el Mundial. "Para ganar un Mundial, no vale solo con ganar. Sirve trabajar carrera tras carrera. Pensar ahora en el título no sirve de nada. Veremos más adelante si tenemos la posibilidad de pelearlo, pero ahora, falta muchísimo", dijo Martín a los micrófonos de 'Sky Sports', en el evento 'All Stars' de Aprilia en Misano.

El campeonato llega ahora Jerez para disputar la cuarta cita del calendario. Un circuito que el piloto de San Sebastián de los Reyes sabe que no se le da muy bien: "Es importante reconfirmar un poco las sensaciones. Jerez no es mi mejor pista, digamos, pero espero hacerlo bien. Luchar por el Top 5, por podios, sería perfecto".

La otra Aprilia de Marco Bezzecchi lidera el Mundial con 81 puntos, solo cuatro puntos por delante de Martín. Sin embargo, y al igual que su compañero de equipo, Bezzecchi tampoco quiere pensar en el título: "Todavía es pronto para pensar en el Mundial. Más adelante nos fijaremos un objetivo concreto, pero por ahora intento dar lo mejor de mí, carrera a carrera".

"Las primeras carreras han sido muy buenas, he tenido tiempo para asimilarlo todo y estoy satisfecho, pero aún queda mucho trabajo por hacer, solo estamos al principio. Jerez es un circuito fantástico, intentaremos hacerlo bien", concluyó el piloto italiano.