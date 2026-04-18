Ducati responde a Dovizioso tras sus duros mensajes sobre Márquez: "Estará al cien por cien"

Gigi Dall'Igna ha comentado la situación de los pilotos del equipo oficial de Ducati, a los que ve "muy bien" a pesar de los dudosos resultados logrados hasta ahora. El directivo ha analizado el estado físico de Marc respondiendo a ciertas palabras que invitaban al pesimismo.

Está siendo un inicio de temporada atípico para Marc Márquez. El siete veces campeón de MotoGP ocupa el quinto puesto en la clasificación tras tres grandes premios en los que le está costando colarse entre los mejores, todo lo contrario a lo que demostró el curso pasado en su año debut con Ducati.

El estado físico del catalán podría ser uno de los motivos principales, después de la lesión que sufrió en Indonesia a finales de 2025. Aunque el resto de representantes de Borgo Panigale tampoco están obteniendo los resultados esperados. Solamente destaca Fabio Di Giannantonio, un puesto por delante de Marc, pero con un Pecco Baganaia muy deficiente, noveno en la tabla.

Tras lo visto en este arranque, el expiloto Andrea Dovizioso aseguraba que la situación física de Márquez "es más grave de lo que parece". Unas palabras que cobran menos importancia de que Gigi Dall'Igna, director general del equipo, haya salido a desmentir los rumores sobre una supuesta lesión grave de Marc.

"Los dos están muy bien (Bagnaia y Márquez). Pecco me parece muy sereno, muy lúcido... Y Marc está igual de bien; está claro que ha sufrido una lesión bastante importante, al final de la temporada se perdió cinco carreras y todavía está avanzando en su fase de rehabilitación", declaraba el italiano para 'Moto.it.'.

Y para cerrar, sentenció con un mensaje muy claro de cara al Gran Premio de España del próximo fin de semana: "Lo veo bien y creo que ya estará al cien por cien en Jerez".