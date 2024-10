Valentino Rossi ha vivido muchísimos éxitos durante su carrera deportiva, pero también derrotas y decepciones. En 2006 fue derrotado por Nicky Hayden en el mundial de entonces 500cc y pasó uno de los peores momentos de su vida. Más de una semana metido en la cama sin querer hablar con nadie.

Él mismo lo ha relatado en el podcast 'MigBabol', donde ha contado qué ocurrió tras Valencia 2006: "Sucedió algo que yo no sé. Algo técnico, los neumáticos… sin embargo, ¿quién lo sabe? En el Warm Up hice undécimo, y comencé a no tener grip… y comencé a decir, '¿qué pasa?', quizás es el frío de la mañana. Pero llegó la carrera y tampoco. Estaba pasando por un momento difícil. Todos se acercaban a mí por todas partes".

"Iba lento, estaba en problemas. A partir de ese Gran Premio, comencé otra fase de mi carrera. Hasta ahí había sido invencible, es decir, al final siempre estaba ganando. A partir de ahí, comenzó a ser un poco más duro. Pero bueno, es normal", cuenta el expiloto italiano.

Y tras caer en ese campeonato del mundo, vivió días muy difíciles encerrado en casa: "Yo quería demostrar que todavía podía ganar mundiales, pero qué decepción. Estuve diez días en casa sin salir, durmiendo todo el día y dando vueltas en la cama. Había mucha pena".

En aquel mundial de 2006 Hayden se llevó la victoria. "En 2006 cometí un error y ganó Hayden, punto, porque así es el deporte", reconoce un Valentino que se niega a compararlo con lo que ocurrió en 2015. Un año en el que ganó Jorge Lorenzo... y en el que italiano todavía no ha logrado superar su enfrentamiento contra Marc Márquez y la famosísima patada.